Materazzi: «Xavi? Pensi meno all’Inter e più al Bayern Monaco! L’avevo detto»

Materazzi punge Xavi, che come al solito sta piagnucolando per il distacco in classifica del Barcellona. Dal campo del Meazza per Inter TV l’ex difensore ricorda che ci sarà anche la partita dei catalani col Bayern Monaco.

CORSA A… UNO? – Marco Materazzi anticipa i temi prima di Inter-Viktoria Plzen anche con un riferimento a Xavi: «Io l’avevo detto che dovevamo fare la corsa col Barcellona e così è successo. Adesso dobbiamo fare l’ultimo passo. Se vogliamo possiamo dire che abbiamo acceso l’entusiasmo la sera di Inter-Barcellona, perché abbiamo ripreso a macinare. Alcuni giocatori sono tornati quelli di una volta, come Nicolò Barella e Lautaro Martinez, che non hanno mai fatto mancare l’impegno ma non erano lucidi. Da lì si sono rigenerati, la squadra li ha seguiti e questo è importante. Io fossi Xavi penserei meno all’Inter e più al Bayern Monaco, potrebbe anche perdere e rimanere fuori comunque. Pensiamo ognuno a casa sua, che è meglio».