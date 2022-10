Inter-Viktoria Plzen, i diffidati e gli squalificati per la Champions League

Inter-Viktoria Plzen si giocherà alle ore 18.45, allo Stadio Giuseppe Meazza, per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con diffidati e Inzaghi fra gli squalificati (va Farris in panchina). Qui il riepilogo per tutto il turno che è cominciato da ieri.



INTER-VIKTORIA PLZEN mercoledì 26 ottobre ore 18.45

CHAMPIONS LEAGUE – 5ª GIORNATA GRUPPO C

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez (prossima partita Bayern Monaco in trasferta)

Squalificati Inter: Simone Inzaghi (allenatore, una giornata)

Diffidati Viktoria Plzen: Tomas Chory, Vaclav Jemelka, Jhon Mosquera (prossima partita Barcellona in casa)

Squalificati Viktoria Plzen: nessuno