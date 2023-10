Il Marsiglia sorride: no Correa sì party! Gattuso batte il Le Havre

Termina 3-0 Marsiglia-Le Havre. La squadra di Rino Gattuso, senza Correa non convocato, trova una vittoria che mancava da oltre un mese

SENZA IL TUCU − Al terzo tentativo, Gattuso trova la vittoria. Il Marsiglia ha battuto agevolmente il Le Havre in Ligue 1, conquistando un successo che addirittura mancava dal 26 agosto contro il Brest. Niente convocazione per il Tucu Correa, arrivato in estate in prestito dall’Inter. Probabile qualche acciacco fisico. Il Marsiglia parte forte e nel giro di tre minuti chiudere praticamente la partita: al 18′ sblocca il match un autogol di Sangante e al 21′ Aubameyang tramuta in gol un suggerimento di Harit. La squadra di Gattuso gestisce bene il doppio vantaggio, sfruttando anche l’uomo in più per l’espulsione di Ndiaye al 40′ per somma di ammonizioni. All’84’ del secondo tempo cala anche il tris con Sarr. Secondo risultato utile di fila per l’OM, dopo il pareggio in Europa League contro il Brighton di De Zerbi.