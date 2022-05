Marotta: «Ritorno alla Juventus? Falso! Ma con Agnelli rapporto OK»

Marotta nella lunga intervista rilasciata su DAZN nel corso di Marotta Masterclass (Vedi QUI), ha parlato del suo passato e del rapporto con la Juventus. Poi ha detto il suo undici dei sogni per quanto riguarda la sua carriera dirigenziale.

IL PASSATO – Beppe Marotta parla in particolare del suo passato, per poi tornare sul rapporto con la Juventus: «Inizialmente avevo diverse strade da seguire, tra queste calciatore, giornalista, dirigente e allenatore. Così ho tolto calciatore perché ero scarso, ho eliminato allenatore perché era difficile arrivarci, così mi dilettavo nel fare sia il dirigente che il giornalista. Mio clamoroso ritorno alla Juventus? Falso, non c’è stato nulla di concreto. Con Agnelli ancora oggi un ottimo rapporto. Nel calcio ho ricevuto molto e soprattutto ho dato molto. Ho ricevuto tanto nella prima fase della mia vita e adesso è giusto che io dia qualcosa agli altri. Credo di aver dato tutto nel mondo dirigenziale».

UNDICI TITOLARE – Marotta conclude parlando del suo undici titolare, giocando con un 4-3-1-2: «Direi Gigi Buffon in porta, perché è un’icona del calcio, a destra Lichtsteiner, libero Luca Pellegrini (ex Sampdoria, ndr), l’altro centrale Giorgio Chiellini e come terzino sinistro dico Maldera. A centrocampo metto Andrea Pirlo che per me rappresenta molto e come alternativa dico Suarez. Poi Arturo Vidal, un altro giocatore che mi ha dato moltissimo. Completo il reparto con Lodetti più Recoba, che nella mia carriera è stato l’elemento più determinante nel cambiare il risultato finale (Venezia salvo, ndr). In attacco Alessandro Del Piero come numero 10, concludo il reparto con Anastasi».

Fonte: DAZN