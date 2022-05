Inter, patto con Inzaghi: il tecnico crede nel ribaltone scudetto. I motivi – TS

Le speranze scudetto dell’Inter sono aggrappate ad un filo ma Simone Inzaghi ci crede. Secondo Tuttosport, il tecnico avrebbe fatto una sorta di “patto” con la squadra

RIBALTONE – Inzaghi crede nel ribaltone dell’Inter in chiave scudetto. Secondo Tuttosport, il tecnico, dopo la vittoria sul Cagliari ha concesso due giorni di riposo. Alla ripresa degli allenamenti, in vista della Sampdoria, non ci sarà bisogno di ulteriori discorsi: i calciatori sanno quanto sia importante mettere subito in discesa il match contro i blucerchiati, per provare a mettere pressione sul Milan, impegnato a Reggio Emilia. Inzaghi sa bene cosa si prova in una volata scudetto all’ultima giornata: lo ha sperimentato, per due volte, da calciatore e gli è sempre andata bene. Nel 2000, con la Lazio che vinse ai danni della Juventus fermata a Perugia, e nel 2002 dove condannò i nerazzurri con il gol del definitivo 4-2 dei biancocelesti. Il patto con la squadra, quindi, è semplice: se il Milan vorrà vincere lo scudetto dovrà sudarlo fino all’ultimo secondo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino