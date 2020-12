Marocchino: “Handanovic? Il miglior portiere in Europa! La papera…”

Domenico Marocchino

Marocchino va in controtendenza su Handanovic, negli ultimi giorni criticato non solo per l’errore sul gol di Ilic in Verona-Inter. L’ex centrocampista, ospite della trasmissione di Rai 2 “Dribbling”, lo ha invece ritenuto il migliore in Europa.

LA PREFERENZA – Domenico Marocchino ha un’opinione netta su Samir Handanovic: «Secondo me è il miglior portiere d’Europa. La papera col Verona? Può succedere una volta, anche Gianluigi Buffon alla prima partita con la Juventus la fece. Poi fra i top metto Romelu Lukaku: direi che, con il rendimento in questi due anni, è stato un giocatore che ha fatto la differenza. I flop? Direi Christian Eriksen, che era venuto qua con altro. Alejandro Gomez farebbe comodo all’Inter? È un giocatore saponetta, con estro, che sa difendere la palla. Rompe i ritmi, ha tante caratteristiche positive. La domanda è: com’è che Gian Piero Gasperini, che è un grande allenatore secondo me, in questo periodo non lo fa giocare? Quali sono le vere motivazioni? A me è un giocatore che piace, però penso che se Gasperini l’ha un po’ escluso dalla squadra ci sia un motivo. Non so qual è, penso sia una questione che vuole tenere alti i ritmi della squadra e Gomez corre un pochettino di meno. Ma questo è il destino dei trequartisti: è un ruolo che, a un certo punto della carriera, diventa un problema per l’allenatore».