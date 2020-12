Martinez (CT Belgio): “Lukaku? Nessun altro in Europa come lui! Critiche…”

Roberto Martinez Belgio

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, è stato intervistato dal magazine francese France Football. Nell’elogiare Lukaku, suo giocatore sia in nazionale sia quando guidava l’Everton, ha parlato anche delle critiche ricevute dall’attaccante dell’Inter in carriera.

IL COMMENTO – Roberto Martinez è un fan del numero 9 dell’Inter: «Ho un debole per Romelu Lukaku da quando l’ho preso all’Everton. Aveva diciannove anni, ha giocato le sue prime partite in Premier League con me. Non vedo nessun altro attaccante in Europa che fa le cose che fa lui, per se stesso con la palla e per la squadra in fase di non possesso. Le critiche? Sui media puoi dire novanta volte delle cose buone, ma si ricordano solo di quelle negative. Non bisogna dargli troppo peso, sta crescendo bene».

Fonte: Football 365