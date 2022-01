Marocchi: «Inter, contro l’Empoli una delle gare più dure. Sensi? Inzaghi…»

Ospite negli studi di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Marocchi ha commentato la partita tra Inter ed Empoli vinta dai nerazzurri 3-2 ai tempi supplementari. Poi qualche battuta su Sensi.

SENSI − Il commento di Giancarlo Marocchi sulla situazione di mercato legata al goleador di ieri sera: «Simone Inzaghi finché non vede l’ecografia di Joaquin Correa si vorrebbe tenere Stefano Sensi. Ma vorremmo vederlo alla Sampdoria tutte le partite, perché ne ha bisogno non solo personalmente ma anche in chiave Nazionale».

DIFFICOLTÀ − Marocchi non ha dubbi sulla gara del Meazza: «L’Empoli gioca bene dal primo all’ultimo minuto. O la metti dentro schiacciandola oppure ti gioca. Ha riattaccato tanto con diversi giocatori, per l’Inter è stata una delle gare più dure della stagione».