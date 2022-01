Sorrentino: «Inter, ora si fa bella: 120′ alla lunga si fanno sentire! Correa…»

L’Inter contro l’Empoli ha vinto e conquistato i quarti di Coppa Italia, ma soffrendo parecchio e risolvendo il match solo ai supplementari. Stefano Sorrentino a Mediaset parla dell’infortunio di Correa ma anche della fatica che alla lunga potrebbe farsi sentire.

FATICA – L’Inter contro l’Empoli ha dovuto rinunciare a Marcelo Brozovic, assente per squalifica. L’ex portiere Stefano Sorrentino parla del croato ma anche del fattore stanchezza: «Giocare senza Brozovic a centrocampo ovviamente non è semplice. Bisogna fare i complimenti all’Empoli, non era facile come gara. Ora diventa bella perché l’Inter ha fatto in una settimana 120 minuti contro Juventus ed Empoli e alla lunga si farà sentire. Joaquin Correa? Dalle immagini sembra che la cosa sia grave, chiaro che se dovesse essere il flessore sicuramente non ha la possibilità di camminare come ha fatto lui, seppur zoppicando. Ci sarà stata una lesione però se riesci a camminare abbastanza bene non c’è nulla di grave. Peccato perché questa partita sarebbe servita per tirarlo su di morale e di condizione, ne ha approfittato Alexis Sanchez che ha fatto gol dopo pochi minuti».