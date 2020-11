Marocchi: “Atalanta-Inter, oggi fatica per entrambi. Conte ha ammesso…”

Giancarlo Marocchi

Dopo Atalanta-Inter, Giancarlo Marocchi, ex giocatore della Juventus oggi opinionista dagli studi di “Sky Sport” ha detto la sua in merito alla sfida pareggiata a Bergamo tra le due squadre (QUI il report).

IN DIFFICOLTÀ – Dopo Atalanta-Inter terminata 1-1 a Bergamo, Giancarlo Marocchi esprime la sua opinione in merito al match visto oggi, soffermandosi poi sulle parole di Antonio Conte intervenuto su Sky: «Oggi in Atalanta-Inter si sono contesi tre punti due squadre forti. Però hanno fatto fatica a creare occasioni da gol. L’Atalanta meglio nel secondo tempo soprattutto gli ultimi trenta minuti. Inter molto attenta ma bloccata sugli esterni, in occasione del gol preso però erano quattro contro uno! Anche Conte ammette quello che ho detto nel pre-partita (vedi QUI), cioè preparare la partita in un determinato modo però poi devono essere i giocatori a scegliere la cosa più giusta».