Bucciantini: “Inter e Atalanta, difetti simili: mancano occasioni e gestione”

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, noto giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato così Atalanta-Inter, match terminato 1-1 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Miranchuk

RIMPIANTI – Pareggio con gol tra Atalanta e Inter. La rete di Lautaro Martinez illude i nerazzurri, ma i bergamaschi di Gian Piero Gasperini tengono duro e nel finale rischiano anche di vincerla. Marco Bucciantini, giornalista e opinionista, ha commentato la prestazione delle due squadre negli studi di “Sky Sport”, dopo il triplice fischio: «Abbiamo visto due squadre con difetti simili. Entrambe fanno fatica a creare occasioni limpide, nei momenti migliori, e in più non riescono a controllare il risultato quando c’è bisogno di gestire. In particolare, l’Atalanta sta facendo grande fatica ad essere verticale. Gli attaccanti e gli esterni di Gasperini non arrivano più in area avversaria come prima. Si tratta di difetti che non è semplice migliorare».