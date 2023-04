Marianella: «Turnover Inter? Non con la Juventus! Inzaghi non rischi»

Inzaghi sembra intenzionato a mettere in campo una formazione particolarmente nuova per Juventus-Inter di Coppa Italia (vedi articolo). Marianella, ospite di Sky Sport 24, non è molto d’accordo con le scelte ipotizzate e segnala il valore della partita delle ore 21.

MOMENTO CHIAVE – Massimo Marianella non farebbe turnover in vista della Juventus: «Ci sono partite e partite, questa è molto importante per l’Inter. Momento più difficile per Simone Inzaghi? Chiaramente sì. Ha sempre fatto bene in carriera, compreso all’Inter dove vince i trofei. Ha una carriera in continua salita per quello che fa nelle giovanili della Lazio, in prima squadra alla Lazio dove vince più di un trofeo, arriva all’Inter e vince dei trofei. Quest’anno ha vinto la Supercoppa Italiana in maniera straordinaria sul Milan, è una squadra che ha fatto bene nelle coppe però non riesce a dare continuità in campionato. E secondo me Inzaghi non può permettersi di prendere un rischio, lui a livello personale e l’Inter. Va a giocare una semifinale, il derby d’Italia, con una squadra che sta molto bene come la Juventus che ha come primo obiettivo quello europeo: saranno due sfide molto dure e molto toste, non so se una rotazione così ampia vada bene. O è un messaggio alla squadra, dicendo che non gli sono piaciuti nelle ultime uscite e va con una scelta di rottura provocatoria. Però non so se la farei in semifinale di Coppa Italia con la Juventus».