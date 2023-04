Jacobelli: «Non è colpa di Inzaghi. Zhang non fa sapere nulla»

Xavier Jacobelli non è d’accordo con chi critica a spada tratta Simone Inzaghi. Il giornalista esplicita la situazione societaria dell’Inter dagli studi di Sportitalia.

SOCIETÀ – Xavier Jacobelli non si ferma all’analisi del tecnico, va oltre in casa Inter: «Non è colpa di Inzaghi. In Coppa Italia e in Champions League l’Inter sta andando bene, certamente in campionato ci sono errori di Inzaghi altrimenti non si era a dieci sconfitte, però il problema è l’errore commesso con Lukaku. È stato un errore credere che sarebbe tornato come due anni fa, il secondo problema è che questa squadra ha perso certezze dall’inizio della stagione. Inzaghi nei momenti più difficili ha dimostrato di saperne uscire, già a settembre era cominciato il tormentone ‘se perde questa partita lo cambiano’, ma lo cambiano con chi? Come? La società non dà segnali, è da inizio stagione che non sappiamo con Zhang cosa accadrà».