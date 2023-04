Juventus-Inter, c’è Handanovic. Due novità in rampa di lancio – Sky

Per Juventus-Inter Inzaghi non ha ancora dato la formazione, ma si presume che ci sarà Handanovic in porta. È quanto afferma Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24.

LE SCELTE – A ventuno ore da Juventus-Inter di Coppa Italia arriva l’annuncio di Matteo Barzaghi: «Ci sono delle novità per quanto riguarda la formazione. Oggi è stata una vigilia un po’ anomala per l’Inter, che da programma non ha fatto ritiro ad Appiano Gentile. I giocatori, dopo l’allenamento del ritiro, sono tornati a casa e si ritroveranno di mattina per andare in pullman a Torino. L’Inter deve dare un segnale, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. Potrebbe esserci Samir Handanovic in porta, Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij sono alternative valide. A destra potrebbe essere arrivato il momento di Raoul Bellanova, titolare solo col Bayern Monaco in Germania. A centrocampo Kristjan Asllani e sarebbe una sorpresa, in attacco Lautaro Martinez sicuro ed Edin Dzeko più di Romelu Lukaku. Questo sarebbe un undici diverso rispetto a quello visto con la Fiorentina, coi due giovani in rampa di lancio. Usiamo il condizionale perché Inzaghi deve ancora arrivare a una sintesi e dirla alla squadra». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Juventus-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.