Marianella: «Lukaku-Inter? Lo ha voluto, bello! Al Chelsea fatti gol pesanti»

Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del ritorno di Lukaku all’Inter. Il telecronista ha apprezzato la sua voglia di rientrare a Milano. Poi una considerazione sull’esperienza al Chelsea

BELLO IL SUO RITORNO − Marianella discute sull’arrivo all’Inter nuovamente di Big Rom: «Romelu Lukaku si è trovato molto bene da noi, in Italia come calcio e paese, e soprattutto all’Inter e a Milano. Vedere qualcuno che veramente tiene ad una squadra come Lukaku è molto bello. Lukaku ha voluto questo ritorno in nerazzurro. Credo che torna quel giocatore che avevamo lasciato l’anno scorso. Un giocatore fisico che sa imporsi. Bello che sia ritornato al Chelsea, ha segnato gol pesanti. Prima del suo rientro non aveva mai segnato».