Marianella: «Inter squadra più forte in Italia. Nessun allarmismo»

Massimo Marianella giudica il momento dell’Inter e le ultime due partite andate male con Bologna e Sassuolo. L’intervento su Sky Sport.

MOMENTO – Marianella è convinto che non esista alcun tipo di problema in casa nerazzurra: «L’Inter ha un roster importante, è la squadra più forte che c’è in Italia. Non mi preoccuperei più di tanto, non sta succedendo niente. Succede che non ce la fai a vincere col Sassuolo in un momento pieno di impegni e costanza. Poi contro due squadre ben allenate, anche Thiago Motta è bravissimo ed è uno di famiglia. Non vedo e non sento nessun campanello preoccupante».