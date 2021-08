Marianella: «Belotti-Inter? Messaggio alla Lazio! Correa perfetto con Dzeko»

Per Marianella la trattativa per Belotti all’Inter (vedi articolo) è in realtà un messaggio alla Lazio per Correa. Il giornalista, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, vede il Tucu perfetto con Dzeko.

ATTACCO RIVOLUZIONATO – Massimo Marianella ha una sua preferenza per l’Inter: «Joaquin Correa è perfetto. Se devono mettere un attaccante da far giocare vicino a Edin Dzeko è Correa su tutti. Io credo che loro stiano pensando in prospettiva: vuol dire già dopo Dzeko, oppure sullo sviluppo della trattativa futura di Lautaro Martinez. Romelu Lukaku? Torna in Inghilterra più forte, avendo vinto qualcosa di importante e avendolo fatto da uomo copertina. È cresciuto calcisticamente e umanamente in Italia, torna da giocatore migliore. Andrea Belotti? È un messaggio alla Lazio, che intanto apre un’altra trattativa e fa capire che deve prendere quei soldi per Correa».