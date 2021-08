Prima Pagina IN Edicola: Correa o Belotti per l’Inter. Inzaghi indeciso, sceglie lui

CORRIERE DELLO SPORT

Correa o Belotti, Inzaghi sceglie. L’Inter in trattativa con Lotito e Cairo per l’attaccante. Il tecnico indeciso: una torre o una seconda punta.

TUTTOSPORT

Fretta Inter, quarantotto ore per Correa. Belotti l’alternativa. Offerti alla Lazio trenta milioni più bonus, Marotta vuole una risposta immediata. Se Lotito rifiuta, sotto con il piano B.