Marelli: «Spezia-Inter, torna Marinelli dal purgatorio. Al VAR il migliore in circolazione!»

Luca Marelli come di consueto commenta le designazioni arbitrali in vista della ventiseiesima giornata di Serie A soffermandosi in particolare su Spezia-Inter. L’ex arbitro ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube.

LA SCELTA – Luca Marelli commenta così la scelta di Marinelli in Spezia-Inter: «Giornata abbastanza interlocutoria dato che non ci saranno tanti big-match. Spezia-Inter partita di prima fascia. Arbitra Marinelli che si è ripreso dopo quel terrificante Juventus-Atalanta di qualche mese fa. Si è fatto il suo purgatorio ed è rientrato. Ha capito di aver decisamente esagerato ricominciando ad arbitrare e non a non fischiare niente. Non a caso gli va affidata una partita di prima fascia e tra l’altro sarà anche l’unico anticipo di venerdì quindi gli occhi saranno tutti puntati su questa partita. Al VAR Di Paolo che è al momento il migliore in circolazione».