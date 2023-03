Gosens alla legge Christie! In Spezia-Inter l’obiettivo è duplice

Robin Gosens giocherà questa sera la terza partita di fila con la maglia dell’Inter. Le aspettative sono alte. Al Picco, per la definitiva evoluzione

LA LEGGE CHRISTIE − Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Ergo: per Robin Gosens è arrivata la prova del nove. Per la terza partita consecutiva, il laterale tedesco scenderà in campo dal primo minuto con la maglia dell’Inter. E dopo le prove convincenti contro Bologna e Lecce, adesso servirà il tris contro lo Spezia al Picco. È la legge Agata Christie. I nerazzurri anticiperanno la propria partita di campionato al venerdì per far fronte alla delicata trasferta di martedì sera in Portogallo, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gosens dovrebbe sostituire Federico Dimarco, il quale è partito con la squadra ma siederà almeno inizialmente in panchina.

DUPLICE OBIETTIVO − Gosens alla ricerca di ulteriore fiducia e continuità. Simone Inzaghi, dopo le buone impressioni tra Bologna e Lecce, si aspetta un’altra prova positiva dall’ex Atalanta. Dopo continui percorsi sinusoidali con più bassi che alti, la linea di crescita del tedesco sembra assodarsi verso una certa linearità. La gara del Picco dovrà confermare tale tendenza. In questa stagione, Gosens ha messo a referto solamente due gol tra Serie A e Champions League, rispettivamente contro il Bologna nel 6-1 di San Siro e a Barcellona. Due reti sicuramente di valenza differente. Fa rumore soprattutto il numero zero alla voce assist realizzati. A La Spezia, dunque, l’obiettivo diventa duplice. Oltre alla prestazione, anche la giocata!