Marelli: «Radu, se Sansone non avesse toccato non sarebbe stato gol!»

Marelli, ex arbitro italiano oggi opinionista su DAZN, dopo Bologna-Inter 2-1 ha ricordato un aspetto molto curioso se Sansone non avesse toccato la palla in occasione dell’errore di Ionut Radu.

DA ANNULLARE IN UN CASO – Luca Marelli dagli studi di DAZN ha sottolineato un aspetto molto particolare: «Se Sansone non avesse toccato il pallone si sarebbe ripreso con un calcio d’angolo! Non so neanche se lo sappia o meno, ma se l’avesse lasciato correre, non sarebbe stato autogol di Ivan Perisic dalla rimessa ma calcio d’angolo!».