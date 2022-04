Serie A, la classifica aggiornata dopo i recuperi: Inter, ora è un dramma

La Serie A, purtroppo, sfugge dalle mani dell’Inter complice l’imbarazzante, inaccettabile, inconcepibile e impensabile orrore di Radu nella sconfitta per 2-1 a Bologna (vedi articolo): quello che doveva essere il recupero per andare in testa alla classifica consegna il destino nelle mani del Milan. Nelle altre partite 4-4 fra Atalanta e Torino segnato dai rigori, poker dell’Udinese (prossimo avversario…) su una Fiorentina ormai in disarmo e che sfiderà proprio i rossoneri domenica.

Fiorentina-Udinese 0-4 12′ Pablo Marì, 36′ Deulofeu, 91′ Walace, 95′ Udogie

Atalanta-Torino 4-4 4′ Sanabria (T), 18′ rig., 84′ rig. Muriel, 23′ de Roon, 36′ rig., 63′ rig. Lukic (T), 67′ aut. Freuler (T), 78′ Pasalic

Bologna-Inter 2-1 3′ Perisic (I), 28′ Arnautovic, 81′ Sansone

CLASSIFICA SERIE A

Milan 74

Inter 72

Napoli 67

Juventus 66

Roma 58

Lazio 56

Fiorentina 56

Atalanta 55

Verona 49

Sassuolo 46

Torino 44

Udinese 43

Bologna 42

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 30

Cagliari 28

Salernitana 25 *

Genoa 25

Venezia 22 *

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

TRENTACINQUESIMA GIORNATA SERIE A

Cagliari-Verona sabato 30 aprile ore 15

Napoli-Sassuolo sabato 30 aprile ore 15

Sampdoria-Genoa sabato 30 aprile ore 18

Spezia-Lazio sabato 30 aprile ore 20.45

Juventus-Venezia domenica 1 maggio ore 12.30

Empoli-Torino domenica 1 maggio ore 15

Milan-Fiorentina domenica 1 maggio ore 15

Udinese-Inter domenica 1 maggio ore 18

Roma-Bologna domenica 1 maggio ore 20.45

Atalanta-Salernitana lunedì 2 maggio ore 20.45