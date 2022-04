Teotino: «L’Inter poteva chiudere la partita. Bologna? Non è piaciuto il 6-1»

Gianfranco Teotino analizza la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna. Ecco le sue parole dagli studi di “Speciale 90° Minuto” su RAI2.

PERPLESSITÀ – La sconfitta dell’Inter a Bologna lascia perplesso Gianfranco Teotino. Il giornalista si interroga anche sui cambi di Simone Inzaghi nel secondo tempo: «L’Inter aveva cominciato bene, aveva fatto mezz’ora di buon calcio. Non ha chiuso una partita che poteva chiudere. Poi è un po’ calata, forse pensava di averla già vinta. Vorrei ricordare che aveva di fronte avversari che non si sono dimenticati del risultato dell’andata, 6-1. A chi lo prende non piace mai. Non ho capito perché fuori Barella, perché Gagliardini al posto di Calhanoglu. Sarebbe interessante capire i ragionamenti di Inzaghi».