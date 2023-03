Marchetti: «Ritorno di Conte? Dipende da Inzaghi ma non solo»

Luca Marchetti ha parlato riguardo la situazione dell’Inter, in panchina e non solo in questa fase finale di stagione.

PERCORSO – Luca Marchetti ha parlato a TMW Radio della lotta per la Champions League in Serie A: «Se l’Inter avesse battuto il Bologna, avrebbe preso un margine non indifferente verso le altre squadre. Soprattutto dopo gli scivoloni che sono accaduti, Milan in primis. È un percorso strano quello di Inzaghi. Questo Napoli così forte e così irraggiungibile sembra spingere le altre squadre ad essere meno feroci. Lo stiamo vedendo in questa lotta per la qualificazione in Champions»

CONTE – Marchetti ha poi continuato parlando invece di Antonio Conte, riavvicinato all’Inter negli ultimi giorni: «L’altro giorno Marotta ha detto che Inzaghi deve risolvere il problema della continuità. Io credo non ci siano problemi a continuare un percorso in cui è mancato “solo” lo Scudetto. Il futuro dipende dalle considerazioni che verranno fatte a fine anno. Nel frattempo ho letto di Conte che potrebbe tornare all’Inter. Dubito fortemente dato che è scappato da questa Inter per la situazione economica che non è certo migliorata».

