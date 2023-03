Mkhitaryan l’uomo dei gol pesanti! Inter, alla faccia del rincalzo…

Mkhitaryan si sta dimostrando una vera e propria risorsa per l’Inter di Simone Inzaghi. Altro che riserva di lusso. L’importanza dei suoi gol è un fattore

RISORSA − Alla faccia del rincalzo a parametro zero… Mkhitaryan oggi è una risorsa per l’Inter. Il centrocampista armeno è ormai un titolare inamovibile della squadra di Simone Inzaghi. Quell’equilibratore di esperienza e qualità capace di abbellire la manovra dell’Inter e di essere fondamentale anche in zona gol. Già due gol decisivi in questo 2023 contro Udinese e Lecce. Senza considerare quello del 4-3 sul campo della Fiorentina prima della pausa Mondiale e la rete che ha aperto le danze contro il Viktoria Plzen nell’ultima e decisiva sfida ai gironi di Champions League. In pratica, solo gol pesanti per l’ex Roma.

COMPROMESSO − Arrivato quasi a fari spenti in estate a Milano, Mkhitaryan doveva essere quell’uomo in più dalla panchina che potesse far respirare i tre stakanovisti dell’anno precedente: Calhanoglu, Brozovic e Barella. La dirigenza dell’Inter ne ha aveva subito raccolto l’opportunità dopo la sua scelta di non rinnovare con la Roma. La sua esperienza nonché duttilità nel giocare sia da mezzala che davanti la difesa avevano convinto il club a puntare su di lui. A Mkhitaryan sono bastate poche settimane per imporsi. In aggiunta anche un fattore di notevole implicazione: ovvero l’infortunio di Brozovic. Il lungo stop del croato, ha convinto Inzaghi a spostare Calhanoglu nel ruolo di play con l’inserimento proprio dell’ex giallorosso come mezzala di sinistra. Compromesso che ha portato l’Inter a riprendere la sua marcia in campionato (oggi seconda), a raggiungere gli ottavi di Champions League nonché arrivare in semifinale di Coppa Italia e vincere la seconda Supercoppa Italiana consecutiva.

