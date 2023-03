Pirola, che numeri alla Salernitana: possibile ritorno all’Inter?

Lorenzo Pirola sta vivendo la sua prima stagione in Serie A alla Salernitana dopo una vita all’Inter. Nel futuro, potrebbe tornare a Milano.

DIFESA – Lorenzo Pirola quest’estate è andato alla Salernitana dall’Inter. Si tratta della prima esperienza in Serie A per il difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Pirola è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. L’Inter ha però inserito un contro riscatto a 8 milioni e un 15% di plusvalenza sulla rivendita del giocatore. Quanto meno questa volta la società non ha perso definitivamente un proprio giovane.

STAGIONE – La stagione di Pirola a Salerno non sta andando male. Il classe 2002 ha giocato 14 partite tra Campionato e Coppa Italia, collezionando 4 cartellini gialli. Nell’ultimo periodo sta trovando più facilmente spazio. Nella difesa a tre di Paulo Sousa, Pirola è il titolare a sinistra, a completare il reparto con Norbert Gyomber e Flavius Daniliuc. I dati di questa stagione considerando l’età non sono affatto male. Nelle 13 gare di Campionato ha avuto un precisione nei passaggi del 79%. Nei 90 minuti ha una media di 43 passaggi, 2,4 tackle e 1,9 di intercettazioni. Oltre ad una media del 66% di duelli aerei vinti e il 61% di duelli in generale vinti. A 21 anni, non è male, anzi.

FUTURO – L’Inter in questo momento oltre ad Alessandro Bastoni non ha nessuno come difensore sinistro. In stagione è stato adattato Francesco Acerbi, Federico Dimarco dopo l’anno scorso non ha più giocato dietro. In vista di una difesa da rinnovare con delle disponibilità economiche limitate, Pirola potrebbe essere una valida idea. Un giovane del settore giovanile da far crescere e da saper gestire. Aspettandolo e senza mettergli pressioni inutili. Invece di puntare su dei parametri zero intorno ai 30 anni, sarebbe il caso di puntare sui propri giovani.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale