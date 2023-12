Marchetti: «Napoli tonico nel primo tempo. Sullo 0-2 dell’Inter…»

Luca Marchetti ha parlato della sconfitta del Napoli in casa contro l’Inter. A seguire le dichiarazioni del giornalista.

SCONFITTE – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Quanto sono diverse le sconfitte del Napoli contro Real Madrid ed Inter? Non di molto secondo me, perché in entrambi i primi tempi è stato tonico. Nelle riprese forse dura di meno la benzina emotiva, tant’è che sullo 0-2 dell’Inter la squadra si è spenta. È un Napoli che si sta ritrovando, ma Mazzarri non è comunque Spalletti, per lavoro tattico e per rapporto con i giocatori».