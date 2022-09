Longhi: «Perché Suning non vende? Discorso semplice! Evidente un fatto»

Suning non naviga in buonissime acque e anche il futuro dell’Inter non appare al momento roseo. Bruno Longhi prova a rispondere al quesito di ogni tifoso nerazzurro: perché Zhang non si decide a vendere? Di seguito le dichiarazioni del giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva

ESIGENZE – Suning è nell’occhio del ciclone per via di una situazione economica difficile che mette a rischio anche il progetto Inter. Bruno Longhi spiega a parole povere perché Steven Zhang non ha ancora deciso di vendere il club: «Il discorso è semplice: perché Suning non vende? Perché evidentemente non ha trovato un acquirente che soddisfi le sue esigenze. È chiaro che l’Inter non può andare avanti indebitandosi continuamente. Bisogna arrivare a una soluzione, ma la soluzione non è vendere al primo che arriva a cifre che sviliscono il blasone del club. Deve trovare l’acquirente che soddisfi a pieno le esigenze».