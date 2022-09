Bonan: «Brozovic insostituibile. Inter dipende da Lukaku, ma rientro soft»

Nell’analizzare il momento in casa Inter, è inevitabile fare il punto sulle condizioni di Marcelo Brozovic dopo l’infortunio subito con la Croazia in UEFA Nations League. Della sua importanza ha parlato a Sky Sport Alessandro Bonan. Il giornalista si è focalizzato poi anche sull’importanza di Romelu Lukaku.

INSOSTITUIBILE – Marcelo Brozovic alza bandiera bianca e resta ai box per le prossime gare contro l’Inter. Il giornalista Alessandro Bonan ha analizzato così l’impatto del suo infortunio: «Asllani è la curiosità ora, ma resta il fatto che Brozovic sia insostituibile per l’Inter. Diciamo che i nerazzurri sono anche piuttosto dipendenti dalla regia del croato. È un regista atipico, lo è diventato in corso d’opera con Spalletti. È un giocatore di grandissima qualità, ha la giocata in verticale, la qualità. Ed è anche un ragazzo molto speciale, un punto di riferimento dal punto di vista emotivo. Una perdita importante»

IMPORTANZA – Bonan ha poi sottolineato quanto Romelu Lukaku sia fondamentale per la stagione dell’Inter: «La stagione di una squadra dipende moltissimo dai propri attaccanti. L’impatto di Lukaku è pesantissimo. Infatti la partenza difficile dei nerazzurri dipende anche dall’infortunio e dalla non miglior condizione del giocatore. Arriva da un periodo difficile e dovrà recuperare quella condizione che aveva già fatto vedere negli anni precedenti in Italia. Bisogna avere un po’ di pazienza e non aspettarsi subito le scintille da parte sua».