Longhi: «L’Inter ha una cosa in più delle altre, non dimentichiamolo»

L’Inter affronta il Napoli in Supercoppa Italiana dovendo pensare anche alla Serie A e al fatto che la Juventus ha effettuato il sorpasso. Longhi, in collegamento durante Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, evidenzia alcune caratteristiche della squadra di Inzaghi.

TUTTO IN GIOCO – Bruno Longhi non si espone sulla Supercoppa Italiana: «Le previsioni nel prepartita lasciano il tempo che trovano. Io non pensavo che l’Inter potesse fare quello che ha fatto con la Lazio, seconda in campionato nella scorsa stagione: ce l’aspettavamo favorita, ma non debordante. Secondo il campionato dovrebbe essere l’Inter la favorita, ma gioca contro una squadra che non può essere sottovalutata. Ha delle modifiche tattiche, ma è pur sempre campione in carica: se poi il Napoli gioca con paura come la Lazio non ci sarà partita. Non dimentichiamo che cos’ha in più l’Inter: del centrocampo ne hanno parlato tutti, ma la difesa gioca a calcio con Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard che vanno sull’interno. Per questo dico che, in questo momento, è una squadra che piace e fa divertire, oltre a vincere. Ma la Juventus ha imparato dall’Inter la ferocia nell’ottenere il risultato, per questo il campionato è diventato più interessante. Anche se c’è un terzo incomodo: il Milan».