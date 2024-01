Stramaccioni: «Inter, pressione 80-20. Ma con la Juventus sarà diverso»

Tredici giorni a Inter-Juventus, il derby d’Italia che dirà tantissimo sulla corsa per vincere la Serie A. Stramaccioni, in collegamento con Radio TV Serie A, va già sul derby d’Italia del 4 febbraio.

NON SCONTATA – A differenza di Alessandro Diamanti, per Andrea Stramaccioni nel derby d’Italia non giocheranno per il pareggio: «Io penso che l’Inter assolutamente no. Troverà il 4 febbraio San Siro che conosciamo, il più bollente di tutti. La Juventus invece qualche ragionamento può farlo: intanto se batte l’Empoli e l’Inter non vince a Firenze è realmente prima. Poi, mentre Simone Inzaghi confermò di avere un pochino speculato sul pareggio dello Stadium, secondo me in casa deve vincere e non ci sarà nessun tipo di calcolo. Cosa invece diversa per la Juventus, perché se dovesse uscire indenne e con la stessa posizione di ora sarebbe davanti. La pressione sembra essere 80-20 per l’Inter: Massimiliano Allegri ha creato un ambiente mediatico di “stiamo facendo qualcosa di eccezionale”».