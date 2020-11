Longhi: “Inter oggi Barella antidoto giusto, ma in Champions League…”

Condividi questo articolo

Bruno Longhi

Bruno Longhi, noto giornalista, ha parlato della vittoria dell’Inter di Antonio Conte contro il Sassuolo. I nerazzurri ora pensano alla Champions League e al match di martedì contro il Borussia Monchengladbach.

ANALISI – Bruno Longhi ha parlato attraverso l’account Twitter di “Sport Mediaset”. Questa la sua analisi: «Il successo di oggi è tanto importante quanto inatteso dopo lo scivolone di mercoledì in Champions League contro il Real Madrid. I nerazzurri hanno ritrovato anima con uno stile di gioco che fortifica la difesa. Con Barella davanti alla difesa non hanno subito gol dopo 5 partite, ma non può essere l’antidoto contro il Borussia Monchengladbach dove saranno invece i nerazzurri a dover fare la partita. L’aver vinto largamente spinge però a chiudere in uno sgabuzzino le polemiche. Ora vedremo se martedì la squadra sarà Internazionale come richiede il nome e la coppa».