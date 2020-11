Biasin: “Inter oggi squadra di Conte. Le sue dichiarazioni…”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, ha parlato dopo il successo dei nerazzurri di Antonio Conte contro il Sassuolo. Inevitabile il commento alle dichiarazioni del tecnico

PARTITA – Biasin ha commentato la sfida attraverso il proprio accont Twitter: «La risposta non è mai nelle parole, ma nei fatti. Oggi l’Inter ha giocato con la testa, l’intensità, ha dato una bella sistemata alla classifica e finalmente è sembrata la “squadra di Conte. Oggi l’Inter ha fatto “i fatti”. Bravi».

PAROLE – Inevitabile per Biasin commentare le dichiarazioni dell’allenatore (QUI le parole dell’ex CT): «L’Inter, nel bene e nel male, è sotto i riflettori come tutti i club costruiti per vincere qualcosa. Più che per i contenuti, le dichiarazioni di Conte sono significative perché dicono che Conte è tornato ad essere lui».