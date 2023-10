Lazio, Vecino regala ancora la vittoria! L’Atalanta cade all’Olimpico

La Lazio ritrova la vittoria dopo la sconfitta col Milan della scorsa settimana. I biancocelesti vincono 3-2 con l’Atalanta grazie al gol, ancora una volta, dell’ex Inter, Matìas Vecino.

VITTORIA IN CASA – La Lazio rialza la testa e ritrova la vittoria in casa allo stadio Olimpico. Sfortunato autogol di Charles De Ketelaere al quinto minuto di gioco, sul tocco di Casale. Dopo appena 11′ la Lazio è già avanti di due gol, grazie alla rete di Castellanos, che trova la prima marcatura in Serie A. Al 33′ Ederson per l’Atalanta riapre le marcature dando speranza alla sua squadra. Iniezione di fiducia per l’Atalanta che trova addirittura il gol del momentaneo pareggio con Kolasinac con un colpo di testa, anche per lui si tratta del primo gol in Serie A. All’83’, però, Matìas Vecino segna il terzo gol consecutivo per la Lazio regalando la vittoria alla sua squadra. Sul finale si fa espellere Maurizio Sarri per proteste.