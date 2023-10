Sassuolo-Inter Women 1-2, il tabellino della partita della 3ª giornata di Serie A Femminile

Sassuolo-Inter Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la terza giornata di Serie A Femminile 2023-2024.

VITTORIA − Sassuolo-Inter Women 1-2, match valido per la terza giornata di Serie A Femminile. Primo tempo bloccato con pochissime occasioni e tante interruzioni. Nella ripresa, la gara si accende. L’Inter passa in vantaggio al 52’ con il calcio di rigore di Bonfantini, che dagli 11 metri trasforma dopo il fallo da rigore di capitan Filangeri per fallo di mano. Il Sassuolo prova a rispondere con qualche folata offensiva della solita Beccari, ma al 75’ le nerazzurre trovano il raddoppio: Karchouni riceve palla in area di rigore e col sinistro trova l’angolino ideale per battere Durand. Gioia del gol smorzata due minuti dopo dalla rete di Nagy. L’arrembaggio finale del Sassuolo però non porta nulla, l’Inter gestisce e porta a casa i tre punti.

Sassuolo (4-4-2): Kresche (20’ Durand); Orsi, Filangeri, Gram (62’ Prugna), Santoro; Ndoutou Eboa (62’ Monterubbiano), Pondini (69’ Nagy), Brignoli, Philtjens; Sabatino, Beccari (62’ Kullashi).

In panchina: Mella, Sciabica, Tudisco, Brustia.

Coach: Gianpiero Piovani.

Inter (4-3-3): Cetinja; Thøgersen, Bowen, Alborghetti, Sønstevold; Simonetti, Junge Pedersen (32’ Csiszar (87’ Polli), Karchouni; Bonfantini (72’ Ajara Njoya), Cambiaghi (72’ Merlo), Bugeja (46’ Bonetti).

In panchina: Piazza, Robustellini, Fadda, Tomter.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Galipò (sezione di Firenze), Iacovacci-Zezza-Mariani

Gol: 52’ Bonfantini (I), 75’ Karchouni (I), 77’ Nagy (S)

Ammonite: 65’ Karchouni (I), 66’ Cetinja (I), 80’ Simonetti (I), 81’ Santoro (S), 89’ Filangeri (S)

Recupero: 6’ PT, 6’ ST