La Lazio stacca l’Inter col 17enne Romero: cade il Monza, secondo posto

In una partita tesa ma non spettacolare la Lazio trova nel classe 2004 Romero l’uomo giusto per i tre punti. I biancocelesti staccano così l’Inter in classifica e sono secondi assieme al Milan: col Monza finisce 1-0.

L’AGGANCIO – La Lazio diventa, assieme al Milan, la prima inseguitrice del Napoli a -8. All’Olimpico i biancocelesti ci mettono oltre un’ora per avere la meglio del Monza, che ha un inizio propositivo. Segnerebbe anche dopo un quarto d’ora, ma sull’assist di Andrea Colpani lo splendido colpo di tacco di Andrea Petagna a centro area è annullato dal VAR: ha la punta del piede in fuorigioco. Vicino al vantaggio Matias Vecino, alla mezz’ora con una conclusione alta di poco. Nella ripresa più Lazio, col Monza che non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Ivan Provedel. Nei biancocelesti, con tante assenze in attacco, serve però uno spunto per sbloccarla. Arriva al 69’: calcia Pedro, non trattiene Michele Di Gregorio e il classe 2004 Luka Romero segna sulla ribattuta. È il suo primo gol in Italia, farà diciotto anni fra otto giorni. All’86’ rientra in campo Ciro Immobile, quasi un mese dopo l’infortunio con l’Udinese. Nel terzo dei quattro minuti di recupero il subentrato Gianluca Caprari gira di testa a lato: il Monza si arrende, la Lazio è seconda.