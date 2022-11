Correa, Mondiali a rischio? Il flop con l’Inter riguarda anche l’Argentina

Correa non è ancora sicuro di andare ai Mondiali. Il pessimo rendimento con l’Inter in questo inizio di stagione, dove non è praticamente mai stato un fattore pur avendo segnato qualche gol, lo ha condizionato. Olé lo mette fra i giocatori a rischio taglio dell’Argentina.

ULTIME SCELTE – Al momento venti giocatori dell’Argentina sono sicuri di andare ai Mondiali. Fra questi c’è ovviamente Lautaro Martinez, ma non Joaquin Correa. L’attaccante dell’Inter, stando a Olé, ha perso un po’ di considerazione da parte dello staff tecnico nell’ultimo periodo. Lionel Scaloni ne apprezza la duttilità tattica, ma la crescita di Julian Alvarez lo ha fatto scendere in fondo alle gerarchie. Correa non è fuori, è in una lista di nomi ancora da valutare che contiene – fra gli altri – anche Paulo Dybala. Domani sarà dato l’elenco definitivo a livello interno, con la comunicazione lunedì nell’ultimo giorno utile per la FIFA. Correa spera di esserci, ma avendo fatto male all’Inter i Mondiali si allontanano.

Fonte: ole.com.ar