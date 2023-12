Lazio in emergenza, In Supercoppa con l’Inter 3 top a rischio − CdS

La Lazio è in emergenza, tant’è che contro l’Inter in Supercoppa Italiana rischia di non avere tre giocatori molto importanti. Sarri in allarme.

ALLARME − Ciro Immobile, Luis Alberto e Alessio Romagnoli infortunati e a serio rischio per la Supercoppa Italia. Il 19 gennaio ci sarà la semifinale con l’Inter in Arabia Saudita. L’attaccante e capitano biancoceleste soffre di un problema ai flessori e potrebbe stare fuori circa 15-20 giorni. Ma si tratta, racconta il Corriere dello Sport, di una previsione ottimistica. Peggio addirittura Luis Alberto. Lo spagnolo oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per valutare una possibile lesione all’adduttore. Può anche rimanere ai box per un mese. Infine, Romagnoli. Il difensore, ancora fermo, può aver subito una ricaduta e anche contro l’Inter in Supercoppa resta a rischio.

Fonte: Corriere dello Sport – f.p