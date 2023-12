Buchanan all’orizzonte: l’Inter attende solo l’OK di Zhang! – TS

L’Inter e Tajon Buchanan sono pronti a stare insieme. I due club lavorano ininterrottamente per permettere al ragazzo di sbarcare già da inizio gennaio a Milano, spiega Tuttosport.

ARRIVA – L’Inter è pronta definire l’arrivo di Tajon Buchanan. Il Bruges tiene ancora un po’ di distanza, ma gli indizi di fine dicembre fanno capire che in tempi brevi Simone Inzaghi potrà avere il suo esterno, magari già dalla sfida contro il Verona. Gli intermediari stanno lavorando per far combaciare richiesta offerta anche perché il giovane canadese andrà in scadenza nel giugno del 2025 e non c’è nessuna intenzione di rinnovare. I belgi valutano il cartellino 12 milioni, ovvero 4 in più di quanto vuole spendere l’Inter anche perché dovranno dare una percentuale ai New England Revolution, club di Mls.

LUCE VERDE – L’Inter ha il sì del calciatore e sa quindi che la distanza economica sarà presto superata. Superato anche lo scoglio di un eventuale inserimento del Manchester City che era interessato all’esterno canadese già dalla scorso stagione. Per Buchanan sarà fatta un’operazione in stile Gosens: sarà una cessione, seppur mascherata da un prestito con obbligo di riscatto. Manca l’ok di Zhang ad oggi: la luce verde che non è ancora arrivata visto che manca l’accordo definitivo sulle cifre. Inzaghi freme per il suo arrivo così da farlo ambientare nel suo nuovo ruolo da esterno. L’obiettivo è averlo pronto già dalla Supercoppa così da poter contare su di lui come jolly vista anche l’assenza sicura di Cuadrado che ha scombussolato i piani dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino