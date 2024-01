Lautaro Martinez è assolutamente il leader di questa Inter e cerca da capitano la prima Supercoppa Italiana da vincere. L’argentino al rientro a Milano potrebbe firmare il rinnovo vicinissimo.

RINNOVO – 18 gol in 18 partite giocate in Serie A, 2 gol in Champions League ed infine poteva essere anche uno in Coppa Italia, ma l’errore dal dischetto è costato anche la qualificazione all’Inter. La squadra di Simone Inzaghi in Arabia Saudita si affida al suo bomber, cresciuto di anno in anno dal 2019 e divenuto uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il calciatore ha un conto aperto con la Lazio e ha segnato 6 reti in 10 gare contro i biancocelesti, vincendo 5 volte. Lautaro Martinez potrebbe alzare il suo primo trofeo, la Supercoppa Italiana, da capitano, che sarebbe la terza consecutiva. Ha già timbrato con Juventus e Milan nelle scorse edizioni, cerca il tris ed in seguito firmerà il rinnovo di contratto. La trattativa va avanti positivamente, l’accordo sarà chiuso con un prolungamento fino al 2028 e l’ingaggio da 8 milioni di euro più bonus.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno