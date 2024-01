L’Inter giocherà questa sera contro la Lazio alle ore 20 italiane, 22 locali, in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. La sfida tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri che si sono già affrontati con altri club.

SFIDA ETERNA – Il 3-5-2 di Simone Inzaghi contro l’integralismo di Maurizio Sarri. Entrambi guidati dal bel gioco e dalla produzione offensiva. Da una parte l’Inter, autrice di 49 gol in 20 partite in campionato e 8 gol in 6 di Champions League. Trascinati dai numeri di Lautaro Martinez e da Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu che si aggirano per reti segnate intorno al secondo della classifica cannonieri Olivier Giroud. Dall’altra parte ci sarà invece la Lazio, figlia dell’estro di Luis Alberto e della ritrovata solidità difensiva. Simone Inzaghi e Maurizio Sarri si sono già affrontati in Arabia Saudita, precisamente nel 2019. L’ex allenatore della Lazio vinse per 3-1 contro la Juventus del toscano, che rimase così a mani vuote.

fonte: Antonio Giordano – Corriere dello Sport