Lautaro Martinez, il ritorno al top della forma nel momento più importante – TS

Lautaro Martinez ha raggiunto quota 101 gol con la maglia dell’Inter. TuttoSport elogia El Toro ricordandone lo straordinario momento di forma, raggiunto proprio nel momento più importante della stagione

AL TOP – TuttoSport analizza lo straordinario momento di forma di Lautaro Martinez. El Toro è tornato al top fisicamente nel momento più importante della stagione. Nel 2023 ha già messo il segno sui due trofei vinti dall’Inter, e in Coppa Italia è stato anche decisivo per la conquista del trofeo, siglando una doppietta. Dopo mercoledì sera è entrato nel ristrettissimo club dei centenari del gol. In un colpo solo l’attaccante argentino ha toccato quota 100 scollinando dopo pochi minuti a 101. Adesso è 11° in questa prestigiosa graduatoria. Vede a portata di aggancio l’ingresso tra i primi dieci: la 10ª posizione è occupata da Ermanno Aebi con 106 reti. L’obiettivo più prestigioso è quello di diventare il più prolifico calciatore straniero di tutti i tempi in maglia nerazzurra. Il riferimento è István Nyers con 133 gol. Con il Manchester City l’obiettivo è quello di vincere un’altra finale: sulle 8 disputate in carriera – tra Inter e Argentina – El Toro ne ha vinte 7.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi