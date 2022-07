Lautaro Martinez e Joaquin Correa, rientro ad Appiano fissato – CdS

L’Inter attende domani per ricominciare ad allenarsi in vista della prossima stagione. I nerazzurri inizieranno a ranghi ridotti e poi vedranno i vari nazionali aggregarsi. Ecco quando torneranno Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

RIENTRO – Niente vacanze prolungate o robe simili per i due argentini dell’Inter, Correa e Lautaro Martinez. I due, come spiega bene il Corriere dello Sport, faranno ritorno a Milano e di conseguenza ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi questo venerdì. Data questa che coincide anche con il ritorno di Romelu Lukaku alla Pinetina (vedi articolo). Casualità? Sicuramente Big Rom ha chiesto informazioni e ha studiato il comportamento dei compagni per imitarli e mettersi subito al lavoro per riguadagnarsi il ruolo di leader nello spogliatoio. Ma che i tre attaccanti arrivino tutti insieme è un bel segnale di unione e forza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno