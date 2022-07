Lukaku, che voglia di Inter! Rientro ancora più anticipato ad Appiano – CdS

L’Inter, in questa sessione di mercato, ha riportato a Milano Romelu Lukaku con un’operazione capolavoro. Il belga ora è in vacanza ma ha tantissima voglia di nerazzurro ed è pronto a tagliarsi ancor di più le vacanze.

TAGLIO – Non solo un leggero taglio allo stipendio percepito, Romelu Lukaku si taglierà anche le vacanze (di nuovo) per essere subito a disposizione di Simone Inzaghi e preparare al meglio la stagione. Big Rom infatti, al momento si trova in Sardegna ma non farà ritorno né il 13 luglio (prima data) né il 10 luglio (secondo data), bensì l’8 luglio, venerdì. Una scelta, come spiega il Corriere dello Sport, legata alla tanta voglia di tornare a lavorare con e per l’Inter con un obiettivo preciso: la conquista della seconda stella.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno