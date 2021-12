L’Inter si gode Lautaro Martinez: media gol superiore a Lukaku – CdS

Sul Corriere dello Sport, oggi in edicola, si analizza il rendimento stagionale di Lautaro Martinez. L’argentino, a questo punto della stagione, ha una media gol superiore a quella che aveva Lukaku lo scorso anno

EREDE – L’Inter dopo la vittoria del Napoli nel big match contro il Milan, è aritmeticamente campione d’inverno. Un primo step che dice molto sulla bontà del lavoro di Inzaghi. Difficile, infatti, pronosticare un rendimento così alto dopo le dolorose partenze estive, in particolar modo quella tardiva di Lukaku. Uno dei protagonisti stagionali è Lautaro Martinez: l’argentino, ha raccolto la pesante eredità lasciata dall’attaccante belga, facendo, se possibile, ancora meglio dell’ex numero 9 nerazzurro. L’argentino, infatti, va a segno da 5 gare consecutive in Serie A ed ha già siglato 11 reti. Una in meno rispetto al belga a questo punto della stagione ma, avendo giocato meno minuti, il “Toro” ha una media gol superiore.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport