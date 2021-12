Tacchinardi: «Dall’Inter grande pressione alle rivali. Rullo compressore»

Tacchinardi vede l’Inter come una squadra pressoché perfetta. L’ex centrocampista della Juventus, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, ha parlato del rendimento della formazione di Inzaghi.

DI CORSA – Alessio Tacchinardi lancia ulteriormente la capolista: «L’Inter sta mettendo grande pressione a questo campionato, non era facile per nessuna delle due (Milan e Napoli, ndr). Mi è piaciuto molto il Napoli, tutte e due con grandi assenze ma il Napoli grandissima personalità. Il Milan nel primo tempo ha fatto poco, gioca a ritmi bassi e non dà la sensazione di far male. Bisogna sempre guardare alla fine, per quello che potrà avvenire, però negli ultimi due mesi dopo la sconfitta con la Lazio l’Inter è cresciuta tantissimo. Ed è cresciuta nel gioco. Sto pensando non al calendario ma alle crepe che possono esserci: ricordo Antonio Conte e le frizioni con la società, ma Simone Inzaghi non mi sembra possa essere così. È una squadra molto meno sotto pressione, Inzaghi sta portando avanti un gioco bello e vediamo se sarà vincente. Però la sensazione è che sia un rullo compressore».