Keita Balde: «Giocatori croati dei guerrieri, Mondiale non un caso. Li conosco»

Keita Balde, ex attaccante dell’Inter, in un suo intervento in diretta video su TikTok con la pagina di FanPage ha parlato anche della semifinale tra Croazia e Argentina.

COME DEI GUERRIERI – Keita Balde parla così dei croati che conosco bene avendo giocato con Ivan Perisic e Marcelo Brozovic ai tempi dell’Inter: «I croati sono veramente dei guerrieri, non è un caso che dopo la finale contro la Francia nel 2018 in Russia oggi sono in semifinale a distanza di anni. Hanno fatto un cambio generazionale e ciò nonostante restano una Nazionale veramente forte. Sono dei soldati veri e danno tutto in campo».