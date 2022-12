Di Cesare: «In carriera ho avuto la fortuna di marcare Milito! Botta…»

Valerio Di Cesare, difensore bomber a 39 anni con la maglia del Bari in Serie B, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato in breve anche di Diego Milito e dell’ex Inter Ruben Botta.

IN CARRIERA – Di Cesare in un’intervista sul quotidiano romano dove ha parlato del suo gol a 39 anni ha anche parlato dell’ex attaccante dell’Inter e non solo: «Antenucci è uno degli attaccanti che più mi ha fatto soffrire in Serie B, ma ho avuto la fortuna anche di marcare Diego Milito, Mario Balotelli e Cacia, altro grandissimo attaccante. Ruben Botta? È un giocatore straordinario che accende la luce».