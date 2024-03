Julio Cesar: «Inter, non temere nessuno! Sommer una sicurezza»

L’Inter questa sera scende in campo allo stadio Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Julio Cesar su Prime Video invita la squadra di Inzaghi a non avere timore

NO TIMORI – L’Inter stasera affronta l’Atletico Madrid allo stadio Civitas Metropolitano. Secondo Julio Cesar, i nerazzurri sono sempre più solidi e non devono temere nessuno: «Sicuramente l’Inter non deve temere nessuno, penso che è una squadra che partita dopo partita diventa sempre più solida e secondo me, avendo anche la possibilità di parlare con gli amici, dopo quella partita con il Manchester City ha acquistato ancora più fiducia. Quelli che sono arrivati hanno capito subito che squadra stava venendo fuori. In Europa sta facendo bene e non deve temere nessuno».

SICUREZZA – Julio Cesar da ex portiere promuove a pieni voti Yann Sommer: «Parlando di Sommer è stata una sorpresa per me. Al di là di aver sostituito Onana, al Bayern Monaco aveva sostituito Neuer. Aveva fatto un Mondiale da protagonista, in Germania ha fatto bene. Poi ha avuto l’opportunità di venire in Italia e oggi dà sicurezza non solo alla difesa ma a tutta la squadra. Morata e Griezmann? Possono decidere con delle giocate individuali, la difesa dell’Inter deve stare molto attenta ma stanno giocando con la sicurezza giusta».