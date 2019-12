Jelicic: “Brozovic un sacerdote in mediana. Non esiste...

Jelicic: “Brozovic un sacerdote in mediana. Non esiste Inter senza di lui!”

La stagione di Marcelo Brozovic fino ad ora è stata superlativa. Il calciatore croato, sempre impiegato da Antonio Conte, è stato l’autentico faro del centrocampo dell’Inter. I progressi del calciatore non sono passati inosservati in patria. Josko Jelicic, ex calciatore di Hajduk Spalato e Siviglia, nel corso di un’intervista concessa al portale Vecernji.hr ha parlato di Brozovic e del suo impatto nella squadra nerazzurra.

SACERDOTE – Parole al miele per Marcelo Brozovic da parte di Josko Jelicic, che definisce il numero 77 dell’Inter un “sacerdote”: «Per Brozovic, non è una questione di titoli vinti. A volte le squadre determinano se puoi lottare per i trofei. Sto parlando di un calciatore che è sempre stato costante sia nell’Inter che nella Croazia. Nonostante non abbia vinto nulla, è entrato in Champions League con i nerazzurri e, grazie ad Antonio Conte è diventato un “sacerdote” in mezzo al campo come ha detto Lele Adani. Quindi Marcelo è un giocatore senza il quale né l’Inter né la nazionale croata possono essere immaginate».

Fonte: Vecernji.hr